Athlétisme : La Fsa élit son président, ce jeudi

La Fédération sénégalaise d’athlétisme va élire, ce jeudi à partir de 10h, son président après avoir choisi son Comité directeur le 16 décembre dernier, informe un communiqué de l’instance transmis à l’APS. Ce sera à l’occasion d’une rencontre au ministère des Sports, précise la même source.



Dix-neuf membres du Comité directeur ont été élus lors de cette AG et ces personnalités vont se joindre aux présidents de ligue régionale et personnes ressources nommées par le ministère des Sports pour mettre sur pied le bureau fédéral pour la période 2017-2021.



Deux personnes ont fait acte de candidature, il s’agit du 1er vice-président de la FSA, Sara Oualy, président de l’AS Douanes, un des meilleurs clubs d’athlétisme et Cheikh Boye, double champion du monde militaire du 800 et 1500m.



Le futur président va succéder à Momar Mbaye qui a dirigé l’instance dirigeante de l’athlétisme national de 2001 à 2017. Discipline phare au Sénégal au début des années 2000, l’athlétisme connaît une crise de résultats et lors des deux derniers championnats du monde (2015 et 2017), il a fallu une invitation pour qu’un athlète sénégalais puisse prendre part à ces

joutes.