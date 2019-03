Atelier de validation de formation : L’ONFP accompagne les branches professionnelles pour une formation qualifiante dans le secteur de l’énergie.

Pour une bonne description, de définition et de précision sur les compétences et la catégorisation de la formation professionnelle, l’Office national de formation professionnelle (ONFP) a tenu ce matin un atelier pour engager les enjeux interpellant la formation.

Dans la dynamique de faire des efforts au profit de cette jeunesse, cet atelier participe à l’adéquation de la formation des jeunes et des opportunités dans le marché du travail. La formation des jeunes et leur accessibilité aux réalités du marché suite aux découvertes pétrolières et gazières, doivent intéresser les jeunes dans le secteur de l’énergie. En termes de capacité de production, l’ONFP estime que ces jeunes qui sont dans la formation doivent bénéficier des efforts que fait l’État en matière d’investissement lourd.