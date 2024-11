Atelier de sensibilisation sur la désinformation en période électorale : Les participants appellent à l'apaisement et au calme

- Encourageons toutes les coalitions en lice et leurs militants à bannir les discours de haine et de violence, à prôner la tolérance ;



- Exhortons les acteurs engagés dans les élections à ne pas se lancer dans une vendetta et à faire confiance à la justice ;



- Saluons et appuyons le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique pour son communiqué publié le 11 novembre 2024 appelant tous les acteurs au sens élevé de responsabilité et promouvant un climat de paix et de sérénité ;



- Invitons le Ministre de l’Intérieur et les forces de sécurité et de défense à assurer la sécurité des équipes de campagne sur le terrain ;



- Exhortons toutes les parties prenantes à œuvrer dans la dernière ligne droite pour des élections législatives sereines et apaisées.



C’est notre vivre ensemble et le Sénégal qui gagnent.