Assemblée nationale : Mamadou Sall et Boubacar Biaye dans l’attente d’une décision de levée ou de rejet de leur immunité parlementaire

La procédure de levée de l’immunité parlementaire des députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye est finalement enclenchée, par une commission ad hoc mise en place, dans le cadre de l’audition des parlementaires concernés.

La Commission des lois se chargera d’entendre les deux représentants du peuple cités dans l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas. Ils seront sûrement édifiés sur leur sort après la réunion d’aujourd’hui, qui regroupe tous les membres bureau de l’Assemblée nationale, convoqués par le président Moustapha Niasse.

C’est un rapporteur qui va rendre compte, aux côtés du président de l’institution, lors d’une plénière qui verra la présence de députés. Ces derniers vont décider de lever ou de rejeter la demande de levée de l’immunité parlementaire de El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye.