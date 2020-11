Assemblée nationale / Cheikh Bamba Dièye : « Il faut qu'on ait le courage d'inventer notre propre politique de territorialisation ».

Pour le député Cheikh Bamba Dièye, parler de décentralisation requiert la mise en place de moyens adéquats pour réussir cette politique de décentralisation.



"On peut pas parler de décentralisation sans des moyens financiers. Il faut moderniser la gouvernance territoriale en mettant en-avant des techniciens et des technocrates", a souligné le parlementaire lors de lors du passage du ministre des collectivités territoriales à l'Assemblée nationale pour les besoins du vote de son projet de budget 2021.



Le député invite le ministre Oumar Guèye à une réflexion pour la définition de la politique de territorialisation du pays en parfaite adéquation avec nos spécificités.



"Il faut qu'on ait le courage d'inventer notre politique de territorialisation et faire de sorte que cette territorialisation soit adaptée à nos réalités et à nos spécificités", a invité Cheikh Bamba Dièye...