Assemblée nationale / Cheikh Abdou Bara Dolly raille Moustapha Diop : « Vous ne disposez pas des véritables compétences pour mettre en œuvre votre programme »

Pour le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, le ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries doit être confié à des personnalités bien formées dont les études, la formation et l’expérience sont de mise. Car ce département est la base du développement économique d’un pays.



« Monsieur le ministre, cette année on vous a attribué 11. 502. 587. 551, soit une augmentation de plus de 900 millions, presque un milliard. Mais monsieur le ministre, vous êtes votre propre handicap. Car si on prend les industries, la base du développement économique d’un pays, et on vous le confie alors que vous ne disposez pas des véritables compétences pour le mettre en œuvre, c’est vraiment un handicap de développement économique. Je voudrais aussi que vous nous indiquez sur le tâtonnement pour la mise en place du fonds industriel de Touba qui a été proposé par le Khalife général des mourides. Je voudrais également savoir le montant exact qui a été injecté dans la mise en service des pôles agro-industriels et où en êtes-vous sur la mise en place », lance le parlementaire...