Assemblée générale de la SODAV : Ngoné Ndour candidate à sa propre succession au poste de PCA

L'assemblée générale ordinaire de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 à la Sorano. Le but de cette assemblée générale était de procéder au renouvellement du 1/3 des membres du conseil d'administration de la SODAV. À l'issue de ce vote, 12 membres vont donc faire leur entrée dans le futur conseil d'administration.



Après trois ans de présence à la tête du conseil d'administration de la SODAV, Ngoné Ndour s'est félicitée de cette rencontre et a ainsi remis des diplômes de reconnaissance à ses collègues qui ont été à côté d'elle durant ces années. Cependant devant la presse, la présidente sortante du conseil d'administration a tout de même affiché sa volonté de se présenter à nouveau comme candidate à la tête dudit conseil.

Selon Ngoné Ndour, la limitation des mandats comme demandée dans la salle par certains acteurs culturels et membres dudit conseil n'est pas de leur ressort car, si l'on se fie aux textes, cela n'est mentionné nulle part. Pour elle, cela se fait par une assemblée générale extraordinaire tout en précisant qu'il y a des points plus importants qui doivent être abordés. "J'en profite pour dire à la presse et à toute la communauté que je vais me représenter au poste de Président du Conseil d'Administration de la SODAV parce que rien du tout ne m'impressionne. On a une mission, cette mission n'est pas terminée. Je veux la terminer avec les nouveaux et les anciens membres du conseil d'administration de la SODAV", a-t-elle annoncé.