Assainissement du cadre de vie à Castors : L’association « Gnoko Bokk » contre l’insalubrité et l’occupation anarchique

Pour lutter contre l’insalubrité et l’occupation anarchique à Dieuppeul – Derklé, l’association « Gnoko Bokk nagnou and defar castors », a procédé, à des activités de nettoyage et de reboisement. En effet, le slogan « une maison, un arbre » a été lancé en marge de cette initiative avec comme ambition de planter des cocotiers dans chaque maison pour un meilleur cadre de vie idéal et une cité accessible à tout le monde. Pour précision, ces activités de nettoyage se sont étendues de la rue 1, boulevard Bourguiba jusqu’à la commune de Dieuppeul –Derklé. Une initiative que compte bien pérenniser l’organisateur, Khalil Touré qui a été accompagné par Aboubacar Sadikh Bèye, candidat à la mairie de Dieuppeul-Derklé.