Artisans de l’automobile : un cri d’alarme face aux déguerpissements abusifs

Les artisans de l’unité de l’automobile tirent la sonnette d’alarme. En conférence de presse ce mercredi 30 avril, ils ont dénoncé une série de déguerpissements qu’ils jugent abusifs, opérés sans concertation préalable ni recasement aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor.



« Régler le problème foncier est la seule alternative pour nous sortir de la précarité », alertent-ils, à travers la voix de leur coordinateur, Mame Sémou Diouf. Selon eux, plusieurs sites emblématiques où s’étaient installés les artisans ont été récemment détruits, notamment ceux de l’ancienne piste, de Poste Thiaroye et plus récemment du stade Léopold Sédar Senghor.



Malgré des démarches entreprises auprès du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, aucune solution concrète n’a, pour l’heure, été proposée. Les artisans déplorent un manque de communication de la part de leur tutelle et une absence de considération pour leur rôle social.



« Nous formons, éduquons et employons des centaines de jeunes. Nous contribuons à la lutte contre le chômage et la délinquance juvénile. Et pourtant, nous ne sommes ni écoutés ni accompagnés », souligne Mame Sémou Diouf. À ce jour, d'autres sites comme le littoral et les zones dites Homo 4, 5 et 6 seraient également menacés.



Ces artisans appellent le président de la République et le Premier ministre à reconsidérer les politiques publiques qui les concernent. Leur revendication principale est l’attribution d’espaces de travail sécurisés pour pouvoir exercer leur métier dans la dignité.