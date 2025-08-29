Arrêté préfectoral sur les cérémonies de circoncision à Mbour : Quatre structures officiellement autorisées...

Le Préfet du département de Mbour a pris, le 28 août 2025, un arrêté préfectoral autorisant quatre structures à organiser des cérémonies traditionnelles de circoncision sonorisées avec sorties de Kankourang, dans la commune de Mbour, du 1er au 30 septembre 2025. Cette décision fait suite à plusieurs rapports des forces de sécurité et vise à encadrer ces manifestations afin de préserver l’ordre public.

Selon le document, ces cérémonies pourront se tenir tous les dimanches de 6h à 19h et toutes les nuits de la semaine, sauf les jeudis.

Structures autorisées, zones concernéeset Responsables Zones polarisées :

1 Collectivité Mandingue Mamadou Aidara DIOP, Boubacar DIAMBANG, Cheikhou KOTE Santessou, Thiocé Est, Thiocé Ouest, Diamaguène, Sadiocounda, Woyinkacounda, Kouyamba

2 Dioudou Kounda CISSÉ Cheikh Ibrahima CISSE, El Hadji Kaoussou CISSE, Ansou SONKO Oncad

3 Association Mbour Dingol Abdoulaye DIOP, Mamadou Lamine CAMARA, Mor DIOP Espagne, Gouye Mouride

4 Cellule Doumassou Samba DIAO, Aliou DIAO, Ibrahima DIAO Zone Sonatel, Poulailler

Mesures de sécurité et obligations des organisateurs

Le Préfet rappelle que les responsables des structures autorisées sont tenus d’assurer l’ordre et la tranquillité publique pendant toute la durée des cérémonies.

Par ailleurs, les itinéraires des Kankourang devront être communiqués 72 heures à l’avance au Commissariat central de Mbour. Chaque cellule devra strictement rester dans sa zone de polarisation et éviter toute occupation de la Route Nationale afin de limiter les perturbations de la circulation.

Le non-respect de ces dispositions expose les organisateurs à une suspension immédiate de leur autorisation et à des poursuites judiciaires.

Un encadrement nécessaire pour prévenir les débordements

La période des Kankourang est chaque année marquée par une forte affluence, des rassemblements massifs et parfois des tensions liées au non-respect des itinéraires ou des heures autorisées. En mettant en place un cadre clair, l’autorité administrative entend préserver la dimension culturelle et mystique de ces cérémonies tout en garantissant la sécurité des populations.

Le Commissaire central de Mbour est chargé de veiller à la stricte application du présent arrêté, qui a été communiqué à toutes les parties prenantes, y compris les forces de l’ordre, les autorités municipales et les responsables des structures organisatrices.