Arrêté avec un kilo de Yamba à Touba : Le maçon Soulèye Ndiaye écope d'un an de prison ferme

Initialement poursuivi devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour les chefs d'offre et de cession de drogue, Soulèye Ndiaye, un maçon de 47 ans, marié à une épouse et père de trois enfants, a vu les charges retenues contre lui disqualifiées en détention et usage de drogue. Reconnu coupable desdits chefs, il a écopé d'une peine d'emprisonnement ferme d'un an.



Les faits remontent au lundi 29 janvier de cette année. Les éléments de la brigade de recherches du commissariat spécial de police de Touba, informés par l'un de leurs indicateurs d'un trafic de stupéfiants orchestré par Soulèye Ndiaye entre Keur Ibra Yacine (département de Diourbel) et Touba, ont mis en place une stratégie visant à le prendre en flagrant délit.



Ce même jour, les flics ont filé le maçon dès qu'il a quitté son domicile en partance pour Touba. Quand il est arrivé à l'entrée de la capitale du Mouridisme à bord de sa moto en compagnie de son ami Dame, son engin immobilisé par les flics qui, après une fouille, ont découvert sous la scelle un sachet dans lequel était dissimulé un kilogramme de chanvre indien.



Immédiatement, les deux ont été menottés et conduits au commissariat où ils ont été placés en garde à vue dès qu'ils sont arrivés. Face aux enquêteurs, Dame explique qu'il ne faisait qu'accompagner son ami Soulèye Ndiaye chez qui il venait de passer la journée.



Par contre, soulèye Ndiaye qui a reconnu qu'il est consommateur de chanvre indien, a juré qu'il ignorait totalement la provenance de la drogue retrouvée sous la scelle de sa moto. Dame libéré, Soulèye Ndiaye a été déféré au parquet de Diourbel où il a fini par être inculpé pour détention et offre de drogue.



Devant la barre du tribunal des flagrants délits, Soulèye a changé de version pour mouiller son ami Dame non sans accabler les flics. Au juge, il a déclaré que la drogue appartient à son hôte Dame que les policiers ont libéré après qu'il leur a filé trente mille francs Cfa.



Mais le procureur Farba Ngom a automatiquement réagi aux allégations du prévenu en lui rappelant ses déclarations face aux enquêteurs. Le représentant du ministère public a mis le prévenu Soulèye Ndiaye devant ses responsabilités en lui rappelant que des affirmations mensongères, en accusant les policiers de corruption, pouvaient bien lui coûter d'autres poursuites.



Le représentant du ministère public a requis deux ans ferme contre Soulèye Ndiaye. À la suite du procureur, Me Cheikh Ngom, le conseil du prévenu, a invité le tribunal a donner du crédit aux déclarations de son client. Selon la robe noire, la version du prévenu est belle et bien crédible. À titre principal, Me Cheikh Ngom a plaidé la relaxe pure et simple, et subsidiairement la relaxe au bénéfice du doute.



Après avoir disqualifié les faits en detention et usage, le tribunal a reconnu Soulèye Ndiaye coupable et l'a condamné à une année de prison ferme.