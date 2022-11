Arrestation de Pape Alé Niang et baisse des prix des denrées... Le Bureau politique de Pastef tire sur le Président Macky Sall et alerte...

En conférence de presse cet après-midi du mardi le 08 Novembre 2022, le bureau politique du parti Pastef/ Les Patriotes a dénoncé l'arrestation qu'il juge arbitraire du journaliste Pape Alé Niang. Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du Pastef/ les Patriotes, exprime tout le soutien du parti à travers son président Ousmane Sonko au patron de Dakar Matin.







«Le Pastef à travers son président Ousmane Sonko exprime tout le soutien nécessaire au journaliste Pape Alé Niang. Car, le Sénégal a besoin d'une presse débout, libre et indépendante. Les menaces et les intimidations ne doivent pas primer sur la volonté d'informer l'opinion publique», a précisé Bassirou Diomaye Faye, qui dénonce également, «les arrestations et les séquestrations de citoyens», notamment les éléments de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko.







Abordant la question de la baisse annoncée par le chef de l'État Macky Sall sur les prix des denrées de première nécessité, le bureau politique du Pastef regrette que ces mesures ne tiennent pas. «Le peuple sénégalais est perdu devant des baisses annoncées qui ne tiennent que sur les papiers. On se rappelle en 2014, une loi sur le loyer qui n'a donné aucun résultat. Mais pour masquer ses carences à apporter des réponses aux souffrances des sénégalais, le Président Macky Sall a voulu initier des baisses...», a renseigné le secrétaire général du Pastef, Bassirou Diomaye Faye...