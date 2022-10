Arrestation de Ndiaga Ndour : Les véritables raisons connues...

On en sait un plus sur les véritables raisons de l'arrestation du petit-frère de Youssou Ndour, par ailleurs directeur technique du groupe Futurs Média. Inculpé dans le cadre de l'affaire de vol de fréquence qui opposait le groupe Futurs Média et le patron de la 2Stv, Ndiaga Ndour devait se présenter au tribunal à la fin de chaque mois.



Cependant, selon les dernières informations parvenues, le directeur technique du groupe Futur média n'a pas respecté les consignes du juge. Ce qui lui a valu son arrestation de ce matin et son déférement à la cave du tribunal de Dakar, cela après plusieurs absences constatées...