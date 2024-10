Arrestation de Journalistes : Le CDEPS déplore une décision "attentatoire à la liberté de presse"

Des journalistes arrêtés et mis en garde à vue par la police sur la base de supposés déclarations diffamatoires ou de publication de fausses nouvelles ont été laissés libres par le parquet, a indiqué le Conseil des éditeurs et Diffuseurs de presse du Sénégal (CDEPS) qui déplore "cette situation grave qui n’aurait jamais dû avoir lieu, car leur arrestation est attentatoire à la liberté de presse et à la liberté d’expression, surtout si les déclarations visées sont exactes et incontestables".



Le CDEPS s’indigne de ce que les autorités posent des actes successifs contre l’entreprise de presse et les journalistes. Toutefois, Il reste vigilant face à ses actes de déstabilisation de la presse et d’intimidation des acteurs des médias.