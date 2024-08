Après avoir fermé ses ambassades au Mali et au Burkina Faso: Le Danemark explique ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda

" En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées", a annoncé dans un communiqué la diplomatie danoise.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains, le ministère des Affaires étrangères a expliqué ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda



Pour rappel, la Norvège avait fermé son ambassade quelques mois après le départ - à la demande de Bamako – de la Mission des Nations unies au Mali en 2023. La Suède a aussi décidé de mettre fin à son aide au développement et de fermer son ambassade à Bamako, avant la fin de l’année 2024. " Le 9 août dernier, les militaires au pouvoir au Mali ont d’ailleurs ordonné à l’ambassadrice du pays scandinave de quitter le territoire dans les 72 heures, en réaction à des déclarations, qualifiées d’hostiles, du ministre de l’Économie et du développement suédois, Johan Forselle", a rappelé Rfi.



" Nous devons démontrer que nous pouvons offrir une alternative intéressante à l’augmentation de l'influence de la Chine et de la Russie sur le continent », a déclaré le ministre des Affaires étrangères danois tout en annonçant que plusieurs ambassades en Afrique verront leurs effectifs augmenter en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana.



Dans sa nouvelle stratégie, le Danemark souhaite également faire venir plus d’étudiants africains dans ses universités, tout en renforçant les partenariats bilatéraux dans les domaines de la sécurité, la coopération culturelle et la migration, a-t-on ajouté.