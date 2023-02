Après 42 ans de construction : La grande mosquée Thierno El Hadji Mouhamadou Saidou Bâ inauguré ce vendredi par le chef de l’Etat

Ayant pour piliers le spirituel et le social, la grande Mosquée Thierno Elhadji Mouhamadou Saïdou Bâ va être inauguré ce vendredi par le chef de l’Etat, Macky Sall. C'est une œuvre immense de construction, un édifice accompli à la lumière combinée du vouloir, du savoir et de l'ambition d'un grand érudit: Thierno Mouhamadou Saidou BA (Rta). Cet ascète absolu, l’homme d'une grande érudition qui s'est exercé son existence durant, à la prière et à la perfection morale en menant une vie austère, faite d'exercices spirituels, de mortification et d'adoration d'Allah va être honoré avec cette mosquée qui porte son nom. Cette construction dédiée à toute la Ummah n'a pas été de tout repos. Elle est en effet, l'aboutissement de plus de quarante ans de travaux acharnés, de conjugaison de forces et de synergies positives.En 1974, une mosquée appelée barraque d'environ 30 métres carrés fut érigée. Un mur de clôture fut construit en 1975. La pose de la première pierre sera effectuée en 1982. Ainsi Dakar est devenu le lieu par excellence du Dental Mbour et Gounass. Cette cérémonie de pose de la première pierre fut organisée en présence du Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, de Thierno Mansour Barro de Mbour (qu'Allah soit satisfait d'eux) de l'actuel Khalife de Madina Gounass, Thierno Ahmadou Tidiane Ba mais également de Thierno Ousmane Thiam (Rta). En 1990, la Fondation Dental Daaka voit le jour sous la direction de Thierno Abdoul Aziz Bâ (Décédé à la Mecque le 19 Août2019). Trois ans plus tard, elle reprend les travaux de construction de la grande mosquée Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ.La mosquée s'étend sur une superficie de 6.462 m2 dont 750 m2 rajoutés par le Président Macky Sall en décembre 2021. En effet, le terrain abritant la grande mosquée Thierno El Hadji Mouhamadou Saidou Ba a été acquis par l'association dénommée «Communauté musulmane de Bopp» en 1973. D’ailleurs, en 1971, naissait cette association, sous l'impulsion de Baila Sow, ancien directeur des Douanes du Sénégal.L'achèvement des travaux de cette grande mosquée est le fruit de l’engagement de soldats de l'Islam et de la Tidjaniya qui se sont donnés corps et âme avec un seul souhait : voir les musulmans, sans distinction d'obédience, effectuer leurs prières dans ces lieux. Parmi ces hommes, on peut citer : El Hadi Baila Sow, originaire de Haouré, ThiernoMouhamadoul Bachir Kane originaire de Doundou, Elhadji Ousmane Sow connu sous le nom de Ousmane Labo de Dakar, El Hadji Oumar Ann de NGuidjilone, Ousmane Gadio de Gadiobé, El Hadi Amadou Agne de Gaol, Abdoulaye Sita Wane de Boumba, El Hadji Alioune Badara Ndiaye, ancien chef de quartier Bopp, Thierno Mouhamadoul Mansour Barro et Thierno Abdoul Aziz Ba pour ne citer que ceux-là.Thierno Mouhamadou Saidou Ba, séjournait régulièrement à Dakar, au domicile de Doudou Sarr, un cheminot, qui habitait à la cité Capverdienne derrière l'école Malick Sy, situé à l'Est de la grande mosquée de Dakar. Plus tard avec l'aide de Thierno Hamet Athie, Thierno trouva un autre lieu pour y loger pendant ces séjours à Dakar et y recevoir également ses nombreux disciples qui devenaient de plus en plus nombreux.