Appel au dialogue / Kaolack : Un nouveau courant dans Pastef, désavoue Ousmane Sonko

Ousmane Sonko ne fait plus l'unanimité dans son parti. Du moins, c'est ce que semble montrer un courant qui vient de naître au sein parti, se dénommant " Pastef- Les Patriotes / Front Républicain".



Depuis la ville de "Mbossé", les membres de cette entité sont montés au créneau pour tourner le dos à leur leader qui "a décidé de ne pas répondre à l'appel au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall."



" Pastef- Les Patriotes / Front Républicain " a décidé dans un communiqué, de reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 24 février 2019, et de féliciter le président Macky Sall pour sa brillante réélection. "



Poursuivant, le président dudit comité, par ailleurs secrétaire général de la cellule des cadres de Pastef dans le département de Kaolack, Aliou Raki Sall, de préciser : " Pastef- Les Patriotes/ Front Républicain a aussi décidé de lancer un appel à tous les patriotes de ce pays à se joindre au front Républicain pour un dialogue ouvert et constructif avec la majorité dans l'intérêt supérieur de la nation. "

Dans le même communiqué, les frondeurs ont magnifié le déroulement du scrutin et les moyens qui ont été mis en place par l'autorité. " Selon les chiffres du Ministère de l'intérieur, plus de 5 000 observateurs ont été accrédités pour ces élections dont 31 missions étrangères et 10 missions nationales qui ont tous salué " un scrutin calme et transparent avec une forte mobilisation des électeurs…"