Appel à Cambérène : Moustapha Seck, handicapé fait sa place avec determination et lance un message fort

Moustapha Seck, un vendeur de chaussures en cuir et de chaussettes venu de Thiès, a fait le déplacement à Cambérène pour profiter de l'Appel des Layène et écouler sa marchandise. Ce qui distingue Moustapha des autres commerçants, c’est sa situation particulière : assis sur une chaise, sa condition de handicapé n’est pas immédiatement apparente. C’est grâce à cette discrétion qu’il bénéficie d’une certaine tolérance de la part des forces de sécurité (FDS), contrairement à d’autres commerçants qui, eux, sont davantage confrontés à des réorganisations et des restrictions. Selon lui, son handicap joue un rôle important dans cette exception : "Je pense que même si les policiers m’approchent et me demandent de me lever, ils verront mes pieds et peut-être me laisseront travailler", confie-t-il.





Malgré sa condition physique, Moustapha a choisi de travailler honnêtement pour subvenir à ses besoins. Il se considère comme un exemple de détermination, préférant gagner sa vie à la sueur de son front plutôt que de mendier. Son témoignage est un appel à l’autonomie pour les personnes handicapées, montrant que malgré les difficultés, la dignité et le travail restent ses priorités. Il remercie également le gouvernement pour les efforts qu’il déploie en faveur des personnes handicapées. "L’action sociale en faveur des handicapés est leur préoccupation et nous les en félicitons", assure-t-il avec un sentiment de gratitude.



En plus de sa lutte quotidienne, Moustapha a voulu exprimer son soutien à un leader qu’il considère comme un modèle : Ousmane Sonko. Il a montré une photo datant de plusieurs années, dans laquelle il apparaît aux côtés du Premier ministre, rappelant un échange marquant qu’ils ont eu. Ce geste symbolise non seulement son engagement envers les personnes handicapées, mais aussi son admiration pour les actions menées par des personnalités politiques qui œuvrent pour l'inclusion et l’égalité. Moustapha Seck, malgré les défis de la vie, reste un exemple de courage et de persévérance dans un monde qui n’est pas toujours facile pour les personnes en situation de handicap.