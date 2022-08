Ansoumana Sané (Maire de Sidian) : « Parler de fin de règne avec ce pourcentage, c’est trop dire et prématuré! »

Malgré la lourde défaite de sa coalition dans le département de Bignona, le maire de Sindian refuse la mort de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans ce vaste département de la région de Ziguinchor conquis par le leader de Pastef, Ousmane Sonko lors de la présidentielle de 2019. « Si vous prenez ces élections de façon globale et vous les rapportez à une présidentielle, le candidat de Benno passera sans équivoque. Parler de fin de règne avec ce pourcentage, c’est trop dire et prématuré... » met en garde Ansoumana Sané.





L’édile de Sindian d’ajouter « qu'en tout état de cause, Benno reste mobilisée pour la cause commune et nous travaillons à ce que les politiques publiques puissent être matérialisées. 2024, n’est pas encore arrivé. Les bastions perdus au profit de Yewwi sont des bastions qui sont sous le contrôle de Benno. Maintenant, il faut engager les responsables à travailler davantage autour de l’unité et de la diversité. »





Toutefois, le premier magistrat de la capitale authentique du Fogny de faire une plaidoirie auprès de l’État pour que cette vaste commune qui polarise beaucoup de villages frontaliers avec la Gambie qui ont récemment subi les conséquences des bombardements de l’armée pour déloger Salif Sadio, puissent avoir de l’électricité et de l’adduction en eau. « En collaboration avec la Senelec, nous sommes en train d’électrifier tous les 19 villages de la commune de Sindian. Ce qui est une première car la commune n’avait que deux villages électrifiés : Sindian et Kagnarou. Cette électrification n’était pas totale. Nous souhaitons une électrification totale des villages... Il y a aussi la réalisation de la boucle du Fogny. Les travaux ont démarré. Ce qu’il faudrait demander en terme de renforcement, c’est l’accès à l’eau qui doit être pris en compte. Il y a des forages en construction, mais il faut réhabiliter le forage de Sindian qui a atteint sa durée de vie et doit donc être reconstruit entièrement », conclut Ansoumana Sané.