Annulation de son « Show Of The Year » : Nit Doff dans tous ses états, menace : « Cette décision lâche ne m’arrêtera pas dans mon combat… »

Le rappeur Mor Tallah Guèye, alias Nit Doff est très remonté contre les autorités sénégalaises, particulièrement celles qui ont annulé la 12e édition du "Show Of The Year" qui devait se tenir ce samedi au stade Iba Mar Diop. Le préfet de Dakar a interdit le concert par un arrêté dans lequel il est évoqué des motifs liés à la vétusté et au délabrement de l’infrastructure sportive. Mais le rappeur, quelques heures après cette décision, prévient : « Ils ont décidé, moins de 24 h de la tenue du concert pour nous donner ce document qui n’a aucun sens. Les gens aux alentours du stade savent que ce prétexte du préfet n’est pas fondé. Si d’autres activités sportives se tiennent dans ce stade, alors pourquoi nous en priver ? » s'interroge Nit Doff, très remonté contre le préfet.



Le rappeur engagé politiquement dans Pastef, invite ses fans et toutes les personnes qui ont habitude d’assister à ce concert, d’être sereins. « Il faut savoir que le combat est ailleurs. Nous voulons une jeunesse consciente car notre combat dépasse ces autorités qui pensent nous atteindre et nous faire mal en nous privant de notre droit. Ils en sont très loin », rapporte le rappeur. Il prévoit malgré tout de faire le travail qu’il faut avec le promoteur pour voir si un remboursement des tickets est possible ou bien, s’il faut retenir une autre date...