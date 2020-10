Année scolaire 2020/2021 : L'UNAPEES fait une analyse globale et annonce la tenue du congrès de la FIPE au Sénégal.

L'Union Nationale des Parents d'Élèves et d'Étudiants du Sénégal (UNAPEES) a tenu une réunion statutaire du bureau exécutif national élargi qui regroupe l'ensemble des coordinations départementales et points focaux au niveau des régions, ce samedi 24 octobre 2020 à l'hôtel de ville de Rufisque. L'ordre du jour de la réunion porte sur l'évaluation de l'année scolaire 20219/2020 au regard de la pandémie Covid-19, mais aussi faire des propositions concrètes pour la reprise des cours de l'année scolaire 2020/2021 et pour la tenue du congrès constitutif de la future fédération internationale des parents d'élèves ici au Sénégal.



Selon Abdoulaye Fané, Président de l'UNAPEES, "la préparation de l'année scolaire 2020/2021est assez problématique car il s'agit de prendre en compte environ 4 millions d'élèves. C'est sûr que le protocole sanitaire qui a été mis en place devra être revu parce qu'il y a certaines dispositions de prévention individuelle et collective qui risquent de poser problème. Il s'y ajoute aussi la mise à disposition de matériels de prévention pour faire face à cette pandémie même si elle est baissière.



Les résultats de l'année passée dépassent les espérances. Avec les analyses que nous avons faites avec notre commission scientifique, nous avons eu constater qu'il n'y a jamais eu une synergie qui a fait que toutes les composantes se sont regroupées et de manière solidaire, travailler dans la perspective de faire en sorte que les examens puissent se faire en bonne condition".



En se prononçant sur la question des établissements privés qui réclament aux parents d'élèves le paiement des mois d'Avril, Mai et Juin qu' Abdoulaye Fané considère comme arnaque, ce dernier déclare que "nous avons eu à le déplorer depuis longtemps parce que nous ne pouvons pas comprendre un service qui n'est pas fait soit payé. Il a également saisi l'occasion pour informer les sénégalais que l'UNAPEES va accueillir ici au Sénégal le congrès constitutif de la future fédération internationale des parents d'élèves le 19 décembre prochain.



Présent à cette réunion, Me Massokhna Kane, Président de SOS Consommateurs dit être présent à la rencontre pour venir en appoint à l'UNAPEES, surtout dans le domaine de la justice. "Je me suis engagé à être à leurs côtés pour les aider sur le peu que je sais sur le plan juridique. Nous profitons de l'occasion pour demander aux autorités de régler ce problème avec les écoles privés", a t-il déclaré...