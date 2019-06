Année scolaire 2018 - 2019 / Examens de fin d'année : Entre succès et défis, Dakaractu pose le débat à partir de 17h

L'année scolaire 2018-2019 tire à sa fin. L'heure est au bilan et Dakaractu pose le débat ce mercredi à 17h00, autour de Badara Diop qui reçoit en direct dans l' émission "En Ligne", des acteurs du système et pas les moindres.

M. Matar Ndiaye, directeur des examens et concours du MEN, Thierno Ndao, porte parole Unapes, Cheikh Mbow, Coordinateur national de la Cosydep, Abdou Aziz Camara, Sg chargé des revendications SNEEL. Ensemble ils vont faire le bilan de l'année qui tire à sa fin. Quels sont les succès? Quels sont les défis à relever? La lancinante question de l'état-civil des élèves, etc...