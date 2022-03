Angers (France) : Participation fructueuse du Docteur Macoumba Diouf au Salon international des productions végétales.

Les rideaux sont tombés sur le Salon International des productions végétales dénommé SIVAL qui s’est tenu du 15 au 17 mars 2022 à Angers, en France.



Ce rendez-vous qui en est à sa 35ème édition, a enregistré la participation du Dr Macoumba Diouf, Directeur de l’Horticulture, sur invitation du Président dudit salon monsieur Bruno Dupont. Ce séjour a été l’occasion de discuter de l’idée de l’organisation prochaine (en 2023) d’un salon international des professionnels de l’Horticulture à Dakar, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER) à travers la Direction de l’Horticulture, et en partenariat étroit avec le secteur privé représenté par le Cluster Horticulture (partenariat Public-Privé) dont le PCA, Mactar Fall a motivé et organisé le déplacement du Dr Diouf, et avec l’implication des acteurs clés du sous-secteur horticole.



Ces échanges ont permis de confirmer l’engagement de la partie française avec, respectivement, le Président du SIVAL à travers la structure dénommée Destination Angers (bras technique), le Maire d’Angers, M. Christophe Béchu, et l’ambassade de France à Dakar via le contact suivi avec Mme Maryline Loquet.



Par ailleurs, le Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué, a eu des échanges avec la société semencière Agrosemences spécialisée dans la création et la multiplication de semences biologiques pour un projet d’implantation d’une ferme semencière pour la production de semences potagères biologiques pour accompagner la mise en œuvre de la Transition écologique dans la commune de Latmingué, en particulier, et au Sénégal (à travers le Réseau des Villes et Communes Vertes Écologistes du Sénégal -REVES-, et les collectivités territoriales de l’Association des Maires du Sénégal), de manière générale.



Pour rappel, la vision du maire de Latmingué déclinée dans son Plan de Développement Communal (PDC) mis à jour 2022-2027 est d’« Ériger Latmingué en Commune verte, résiliente et moderne à travers un processus de développement durable, endogène, inclusif et respectueux des droits des personnes vulnérables. » Ce qui justifie le choix porté sur Latmingué par la société Agrosemences dont le Directeur Général M. Cyriaque Crosnier Mangeat a affirmé son intérêt et son engagement pour un tel projet.



Il convient de signaler la particularité de la démarche du groupe Agrosemences dont les méthodes de production allient savoir- faire local/ancestral et une bonne connaissance de l’évolution des techniques de production. En définitive, ce partenaire pourrait significativement contribuer à la constitution d’un capital semencier pour les cultures horticoles, une priorité du Sénégal de nos jours, compte tenu, à la fois, du fait que les semences horticoles sont pratiquement toutes importées, d’une part, et du caractère stratégique du sous-secteur horticole pour la souveraineté alimentaire, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes et la croissance économique dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19, d’autre part.



En perspective, des rencontres sont prévues alternativement à Dakar et à Angers pour poursuivre les échanges sur les modalités pratiques de mise en œuvre avec la bénédiction des autorités étatiques et diplomatiques des 2 pays...