And defar sunu gox à Pire, Sonatel renforce son engagement citoyen

Sonatel accompagne pour la première fois Pire dans son engagement citoyen à travers son programme «ãnd defar sunu gox» qui est déployé dans la localité. Le coup de balai s’est effectué ce samedi matin au Daral de Pire en présence des autorités locales et religieuses.



Le groupe Sonatel, avec l’UCG, a fortement appuyé la commune de Pire en mettant à disposition des centaines d’outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville.



Pendant une semaine, le nettoiement de la commune, avec balayage, désensablement, désherbage, éradication des dépôts sauvages, évacuations des déchets et mise en décharge, sera accompagné d’une grande campagne de sensibilisation et de communication sur la Santé, facteur de proximité sociale déterminant pour le bien-être des populations. Au total, cent poubelles seront positionnées dans les artères de la ville qui seront visitées par les nombreuses séances de « set setal » de « And Defar Sunu Gox Pire 2017 ».



Par des visites de proximité, des activités sportives, des actions sociales et animations diverses, Sonatel, le Ministère de la Gouvernance locale, le PNGD, les mouvements associatifs, les autorités de la commune et les résidents s’unissent pour lutter ensemble contre l’insalubrité et participer à l’amélioration du cadre de vie de la collectivité.