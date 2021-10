Amy Sarr Fall aux pupilles de la nation : « Votre persévérance est admirable car, vous avez refusé d'être des victimes... »

Présente à la cérémonie de distinction des pupilles de la nation organisée par l'Office national des pupilles de la nation, la directrice du magazine 'Intelligences' a félicité les récipiendaires venant de diverses localités accompagnés de leurs familles.



Pour l'initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne, ces enfants ont très tôt compris qu'il fallait des efforts dans l'apprentissage pour honorer leurs familles et rendre un hommage mérité à ceux qui les ont quittés dans des circonstances dramatiques. "Vous êtes sur la bonne voie. Le fait de refuser d'être victimes et de se comporter en de vrais croyants vous a motivés à atteindre des résultats. Soyez réjouis et sachez que vous n'êtes pas inférieurs aux autres" témoigne l'icône, soucieuse d'un développement qui doit être impulsé par les enfants.



En conséquence, Amy Sarr Fall exprime tout son soutien à ces enfants et invite toute la nation sénégalaise à en faire autant.