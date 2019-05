Amsatou Sow Sidibé revisite son parcours dans "Profession de foi" : « Le leadership féminin a toujours été mon combat... Nous faisons partie de la 3e voie politique... »

La présidente du mouvement "Car Léneen" a été notre invitée pour ce nouveau numéro de "Profession de foi" sur Dakaractu. Le professeur Amsatou Sow Sidibé est revenu sur ses débuts, notamment à travers son engagement citoyen. Avec son itinéraire pour l'émancipation de la femme et sa protection ainsi que le respect des droits des femmes et des enfants, l'ancienne alliée du président Macky Sall a aussi relayé les initiatives qu'elle mettait en évidence pour rendre son combat patriotique utile.

Concernant son passage dans la mouvance présidentielle en 2012 avec le soutien de "Car Leneen" au régime en place, Amsatou Sow Sidibé a aussi ouvert une brèche pour donner les raisons qui l'ont poussée vers la sortie.

Pour le dialogue national et politique, elle se dit être en position de "Non-Alignée" et opte pour la 3e voie politique en vue d'un leadership concret...