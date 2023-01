Aminata Touré déchue de son poste de député : Les organisations féminines de la société civile dénoncent un musèlement du leadership féminin

Les indignés de la déchéance du mandat de Aminata Touré à l’assemblée nationale ne finissent toujours pas. Les féministes de la société civile montent au créneau pour apporter leur soutien à l’ancien parlementaire.







Selon ces organisations féminines, une démission ne se présume pas, elle s’exprime. Considérant que c’est un acte supplémentaire qui fait suite à celui posé par le président Macky Sall lors de l’élection du Président de l’Assemblée Nationale, constitue une déception et un regret au moment où les femmes sénégalaises et tous les citoyens sensibles à l’égalité entre les hommes et les femmes plaçaient beaucoup d’espoir pour voir une première fois dans l’histoire du pays, une femme occuper ce poste hautement important et symbolique d’une démocratie inclusive.







« C’est une décision injuste et illégale qui viole manifestement l’article 60 de notre Charte Fondamentale ainsi que tous les textes afférents au fonctionnement de l’Assemblée Nationale », considèrent ces organisations féminines qui condamnent avec fermeté les actes et choix-surprise du président Macky Sall sur le leadership des femmes incarné ici à l’Assemblée Nationale par Mme Aminata Touré.







Elles appellent les chefs religieux, les leaders d’opinion, les acteurs politiques et la société civile à se lever et à agir sans délai pour le respect des droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que les valeurs et principes démocratiques qui seuls peuvent garantir une paix et une stabilité durable.