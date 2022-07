Aminata Touré à Touba brocarde Sonko / « Je ne vois pas en quoi il serait plus Casamançais que quiconque d’entre nous ! Et qu’il arrête de…»

Après une journée dominicale ponctuée de visites auprès de familles religieuses à Dakar hier, Mme Aminata Touré et sa délégation se sont rendus ce lundi à Touba pour lancer officiellement leur campagne en perspective des élections législatives.



La tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, au sortir de son entretien avec le Khalife Général des Mourides (qui a renouvelé sa confiance, son soutien et son amitié au Président Macky Sall), a choisi d’appeler les politiques à suivre au pas les indications du Saint homme qui a recommandé aux acteurs de préserver la paix quelles que soient leurs ambitions électorales. Pour elle, rien ne vaut de verser le Sénégal dans la violence.



« Nous sommes venus démarrer la campagne à Mbacké. Nous avons apporté le ziar du Président au Khalife qui nous a donné des conseils… des conseils pour que dans toutes nos actions nous préservions la paix. Nous invitons tous les candidats à ne pas glisser dans le débat de l’ethnicisme, dans des terrains dangereux pour l’unité nationale. Quand on dit que le Président Macky Sall n’aime pas tel ou tel endroit, alors qu’en Casamance, les investissements qui y sont faits, on ne les a faits dans aucune région à part Dakar... »

Sur ce point, elle insistera pour préciser qu’en terme de réalisations, cette partie du pays n’a rien à envier aux autres localités du Sénégal, notamment avec la construction de 08 ponts.



Mimi Touré, toujours sur ce chapitre, d’inviter Ousmane Sonko à tourner sa langue avec de parler. « Nous devons éviter les dérapages et donner exemple aux plus jeunes. Nous devons servir d’exemple. Les élections vont passer et le Sénégal va demeurer (…). Sonko qui n’arrête pas ressasser... La Casamance ne lui appartient pas. Je ne vois pas pourquoi il serait plus Casamançais que quiconque d’entre nous ! » Elle invitera les politiques à parler plutôt de programmes bénéfiques pour les populations.



Interpelée sur le profil des candidats présentés au niveau local et leurs chances de gagner, Aminata Touré se voudra confiante. « Nous avons beaucoup espoir de gagner parce que nous connaissons nos candidats qui sont d’une grande probité. Nous avons espoir qu’ils seront élus. Nous voulons une assemblée qui se consacre aux intérêts des populations... »