Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce : « Je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais sur la bonne disponibilité des produits de première nécessité »

Depuis que l’état d’urgence a été décrété, des consommateurs se précipitent dans les marchés et supermarchés pour faire des stocks de provisions. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays. Les ménages cherchent à se constituer des réserves de nourriture. Dans ce contexte de crise sanitaire, beaucoup craignent le manque de produits alimentaires.



La ministre du Commerce et des PME a annoncé des mesures pour tenter de veiller à la bonne disponibilité des produits de première nécessité. « Je voudrais rassurer les consommateurs sénégalais sur la bonne disponibilité des produits de première nécessité pour couvrir tous les besoins de consommation», a-t-elle rassuré.



Aminata Assome Diatta a apporté des précisions et s’est voulue rassurante pour les ménages sénégalais. Elle donne les garanties : « Mes services sont mobilisés sur l’ensemble du territoire pour une parfaite exécution des instructions du Chef de l’État relatives à l’approvisionnement du marché et à la stabilité des prix ».