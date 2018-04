Amina Poté savoure son nouveau mariage : « Je viens de trouver ma moitié »

La célèbre animatrice de l’émission « Settu bi » de la télévision futur medias (Tfm) a enfin trouvé son homme « idéal ».



L’homme qui a conquis son cœur s’appelle Mor Cissé, un jeune homme d’affaires travaillant dans le secteur de l’automobile. Mor Cissé a eu le courage de parler de mariage à Amina Poté 15 jours seulement après leur rencontre. Une occasion que celle-ci n’a pas hésité à saisir pour quitter le monde des célibataires.



Qu’est-ce qu’une femme peut désirer de plus et de plus noble que d’être une épouse ? Amina ¨Poté a trouvé son Roméo et elle n’a pas hésité à dire « oui ». Les choses se sont passées très vite. En effet Mor Cissé était venu lui présenter ses condoléances avec ses amis, à l’occasion du décès de sa maman, il y a de cela deux mois. Ils avaient par la suite échangé leurs numéros.



Le temps passa et Amina Poté et Mor Cissé deviennent amis. Deux semaines plus tard Mor Cissé se jette à l’eau, le mariage a été scellé le dimanche dernier aux Almadies. Le nouvel époux n’a pas lésiné sur les moyens, rien que pour le cadeau de mariage, l'homme d’affaires a offert à sa dulcinée un véhicule avec le nom d’Amina Poté sur la plaque d’immatriculation.



Le couple est actuellement à Dubaï pour leur lune de miel. Poté estime qu’elle vient de trouver son âme sœur. « Je veux lui faire honneur, en restant son épouse jusqu’à ce que la mort nous sépare, a t-elle déclaré.



L’observateur