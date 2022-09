Amical : Le Sénégal assure l’essentiel en s’imposant contre une faible sélection Bolivienne…

Pour cette rencontre amicale qui a démarré à 17H15 avec un retard d’un quart d’heure, les Lions ont d’entrée de jeu ouvert le score après quatre petites minutes passées sur la pelouse du stade de la source d'Orléans.



Sur une récupération haute du ballon, par Pathé Ciss, titularisé pour la première fois, Boulaye Dia bénéficiait d’une belle passe dans la profondeur, avant de décrocher une grosse frappe qui sera déviée et imparable (1-1, 4e.) Le nouvel attaquant de Salernitana confirme sa belle forme du moment en Serie A.



Avec un très bon Pathé Ciss, qui a été convaincant dans son rôle de sentinelle et premier relanceur, pour sa première sélection et titularisation en sélection A, le coach Cissé a su se reposer sur Pape Gueye et Pape Matar Sarr pour stabiliser l’entrejeu. Un trio assez performant et surtout très joueur qui a permis aux champions d’Afrique de prendre à défaut assez souvent la défense Bolivienne sur les transitions offensives.



C’est d‘ailleurs sur une action de contre-attaque que Sadio Mané obtient un penalty après avoir été percuté dans la surface de réparation, par le gardien bolivien. L’attaquant du Bayern Munich se fera justice lui-même en transformant le tir au but (2-0, 44eme.)



Pas totalement sereins tout au long de la partie, les sénégalais ont curieusement eu de grosses périodes de flottements à partir de la 20eme minute. Loin d’être maîtres du ballon qu’ils ont beaucoup perdu dans des situations assez dangereuses, les protégés d’Aliou Cissé se sont dangereusement exposés par moment. Un vieux problème qui revient à la surface, la gestion des temps faibles…



En dépit des entrées de Bamba Dieng, Nampalys Mendy, Gana Gueye et Demba Seck et Ismaël Jakobs, en seconde période, l’intensité a nettement baissé avec une sorte de faux rythme qui s’est progressivement instauré.



Le Sénégal assure le strict minimum et poursuit sa préparation en perspective de la Coupe du monde Qatar 2022. El Tactico aura du pain sur la planche face à l’Ira, ce mardi, pour le compte de la seconde sortie amicale des Lions.