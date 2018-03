Ambiance de regroupement : La Tanière vit bien au Palace d'Anfa Hôtel

Installés depuis lundi à Casablanca, les hommes de Aliou Cissé ne cachent pas leur bonheur d'être ensemble. De nombreux détails révèlent l'ambiance bon enfant qui règne au sein de la Tanière, installée au Palace d'Anfa Hôtel.



Les chambres doubles sont luxueuses et assez grandes pour s'y réunir. Chaque soir, ils sont plusieurs à se retrouver les uns chez les autres pour regarder la télé, converser, écouter de la musique et boire du thé. À l'hôtel, on y trouve tout ce qu'il faut pour divertir les 30 Lions convoqués pour les matches amicaux du mois de mars.



Les chambres sont équipées des chaînes de télé françaises et africaines. Des films à la demande sont aussi à disposition sur les ordinateurs des joueurs. Entre coéquipiers, on se partage les films. Le réseau wi-fi a été boosté pour ces énormes consommateurs d'Internet. Le soir, place aux discussions whatsapp avec la famille ou FaceTime, jeu vidéo et PlayStation. nbsp;

Dans la salle de restaurant, au rez-de-chaussée du Palace d'Anfa Hôtel, les Lions passent beaucoup de temps à table, car même quand le repas est fini, ils restent assis à discuter et rigoler. Un bon test pour voir si la Tanière vit bien.



A table, la convivialité est bien là. La place de chacun révèle les affinités : Cheikhou Kouaté face à Fallou Diagne, Khadim Ndiaye à côté de Abdoulaye Diallo, comme Dioussé et Cheikh Ndoye, Salif et Keïta Baldé, Alfred et Coulibaly, Gassama et Sabaly et le quatuor Ismaïla Sarr-Moussa Sow-Wagué-Djilo.

Derrière, on trouve les tables rondes des coaches et du reste du staff. Tous ensemble, Aliou Cissé, son adjoint Regis Bogaert, le Dr Fédior, le manager général Lamine Diatta, entre autres discutent en mangeant.



Cette salle à manger, c'est le centre de vie du groupe. De là résonnent les éclats de rire des chambreurs, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané et Cheikh Ndoye. Le milieu est d'ailleurs un peu le maître des lieux...