Ambassade d’Allemagne à Dakar/Refus de visa à une compatriote : Mary T. Niane s'indigne.

L'ancien ministre de l'enseignement supérieur, a décrié le comportement "inadmissible d’une ambassade européenne à Dakar." En effet, l'ancien ministre rapporte la mésaventure d'une jeune dame, spécialiste en génie des procédés, mariée, mère de plusieurs enfants, ingénieure, travaillant avec un contrat à durée indéterminée dans une entreprise internationale installée à Dakar.

Selon le ministre, cette dernière, qui allait participer à un colloque sur le manufacturing, aurait déposé une demande de visa à l’Ambassade d’Allemagne. Sa demande serait accompagnée, d'après l'ancien ministre, "de toutes les pièces justificatives demandées dont un orde de mission, établi par son entreprise, qui prend en charge le billet aller-retour et les frais de séjour aux normes des Nations Unies."



Aussi, Mary Teuw dit ne pas comprendre, comment des agents d’une Ambassade d’un pays qui souhaite faire du transfert de technologie dans divers domaines comme l’énergie, les médicaments, les vaccins, "peuvent-ils rejeter la demande de visa de cette dame, qui travaille dans un de ces domaines, sous le prétexte qu’elle n’aurait pas donné suffisamment de preuves qu’elle retournerait au Sénégal à la fin du colloque." Un prétexte fallacieux selon lui, car "elle a voyagé plus d’une dizaine de fois en Europe, en Asie et aux États Unis d’Amérique. Elle a travaillé en France avec un CDI avant de rentrer de son propre gré au Sénégal rejoindre son mari. En France, elle est allée dans différents pays du monde représenter son entreprise. D’ailleurs, à son retour au Sénégal, elle a continué à travailler plus d’une année à distance avec son entreprise française pour laquelle elle a effectué, à partir de Dakar, des missions dans les pays nordiques et en Asie.



Ces agents pensent-ils qu’une femme noire ingénieure sortie d’une des meilleures écoles de son domaine en France utilise pour prétexte un colloque pour abandonner ses enfants de bas âge, son mari, ses parents et son travail bien payé pour rester en Allemagne ?", se demande le Pr Niane.



Ce dernier invite, cependant, les autorités allemandes à vérifier "le comportement de certains de leurs agents à Dakar pour éviter que ne naissent des sentiments justifiés de détestation à l’égard de leur pays comme c’est le cas pour certains pays européens", a-t-il conclu sur sa page Facebook.