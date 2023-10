Amadou Bâ confie : « Tanor me disait , un jour, qu’il me voyait bien dans les habits de candidat à une présidentielle »

Devant les membres de la famille de feu Ousmane Tanor Dieng parmi lesquels Sokhna Arame et Papy Dieng, le Premier ministre Amadou Bâ a rappelé les moments qu’il partageait avec l’ancien président du HCCT. Ce mardi, à l’occasion de sa tournée économique à Mbour, le Premier ministre a pris quelques minutes pour se rendre au domicile familial de Tanor Dieng: « C’est un grand commis de l’Etat dont le Sénégal se souviendra toujours. Personnellement, j’ai des relations particulières avec lui. D’ailleurs, il me disait un jour, qu’il me voyait bien dans les habits de candidat à une présidentielle » confie le chef du gouvernement devant l’épouse de feu Tanor Dieng et de la secrétaire générale nationale du Parti socialiste.







En terminant ses propos par des prières formulées pour le repos éternel de l’âme de Ousmane Tanor Dieng, le candidat de la majorité prie également pour une coalition Benno Bokk Yakaar plus forte, plus soudée et dans laquelle, le Ps demeurera une entité incontournable.