Altercation avec des militants de Barthélémy Dias : Abass Fall à ses proches : « Venez demain avec toutes vos armes, couteaux, coupe-coupes, etc. »

À la suite d'une altercation avec des militants de Barthélémy Dias, le candidat Abass Fall, qui est dans tous ses états, a demandé à ses proches de venir ce lundi avec leurs armes. « Ne laissez derrière vous aucune arme, venez avec toutes vos armes : couteaux, machettes et consorts. Je mets le ministre de l’Intérieur devant ses responsabilités. Nous allons sécuriser notre propre caravane, nous sommes en campagne électorale, il y a une immunité, c'est pourquoi ils font ce qu'ils font. On ne va pas se laisser attaquer. Qui s'y frotte, s'y pique ! Demain, on va se préparer en conséquence… », a-t-il martelé devant ses militants tout en informant que certains d'entre eux ont été violentés et dépossédés de leurs biens.