Alliance politique : Diégane Sène et de nombreux partis et mouvements lancent la Fédération Du Renouveau (FDR)

Les cartes sont en train d’être redistribuées au Sénégal, suite à la volonté du gouvernement de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui pourrait entraîner de nouvelles élections législatives.



Ainsi, une nouvelle coalition politique dénommée Fédération Du Renouveau (FDR) a vu le jour. Cette nouvelle formation, dirigée par Diégane Sène, ancien ministre et secrétaire général de l'Union pour le République et la Démocratie (URD), a officiellement lancé ses activités le 7 septembre 2024. La FDR regroupe divers partis politiques, mouvements et personnalités indépendantes. Son objectif est "de défendre et de sauvegarder l’intérêt supérieur du pays dans une dynamique progressiste et patriotique." La FDR aspire à jouer un rôle significatif dans les prochaines échéances électorales et à se ranger "résolument du côté du peuple sénégalais, aux côtés des forces démocratiques républicaines œuvrant pour la stabilité nationale et la démocratie, au-delà des clivages politiques."



Diégane Sène, originaire de la même localité que le président Bassirou Diomaye Faye, a exprimé son intention de soutenir la mouvance présidentielle. Il assure qu'il se rangera aux côtés du gouvernement en place et apportera son soutien à ses politiques.



Concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de la FDR soutient cette option, arguant que le manque de dialogue entre l'exécutif et la représentation nationale rend la dissolution de cette 14e législature nécessaire pour aller aux élections.