Alliance en vue des Législatives : Le maire de Malicounda embarque cinq leaders de Gox Yu Bess dans Benno Bokk Yakaar.

Il s’agit de Pape Massamba Thiaw (Nguéniène), Moïse Kama (Sessène), Youssoupha Kaïré (Joal), Mbaye Ndeb Ndour (Ndiaganiao) et Amadou Alias Guillaume (Sindia). Une alliance facilitée par le directeur du COUD, Maguette Sène, en vue des élections législatives.



Cela fait suite, nous apprend-on, à un vent de contestation dans les rangs des camarades de Ameth Diallo, dont certains ont fini d’adhérer à Yewwi Askan Wi. Dans une déclaration, les nouveaux alliés de Maguette Sène sont revenus sur cette scission.



« Il faut juste rappeler que Gox Yu Bess est une coalition avec des sensibilités, des convictions et des idéologies diverses qui avaient convenu d'aller ensemble lors des élections locales », lit-on dans une note parvenue à Dakaractu. Elle renseigne que le projet était « exclusivement local ».



Les cinq responsables et candidats de Gox Yu Bess disent avoir une certaine « représentativité, un vécu politique avéré et un leadership reconnu prouvés par leurs résultats aux élections locales. »

« Nous déclarons, sans ambages, notre décision de soutenir le président Macky Sall et la coalition BBY aux côtés du maire Maguette Sène », ont-ils déclaré.



Ils disent être convaincus par les valeurs incarnées par le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar. L’ « engagement » de ce dernier auprès de la population, sa « vision claire » et son « ambition » ont été salués par Pape Massamba Thiaw et Cie...