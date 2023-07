Alliance Sport-Étude-Culture : Des panélistes s'expliquent devant des élèves

La Maison des Cultures Urbaines de Ouakam a organisé, ce samedi 8 juillet 2023, un panel sur l'Art, l'entrepreneuriat, le développement et la culture. Des thèmes développés successivement par Serigne Lo, président de l'Association des Guides du Sénégal, Mbagnick Sène, responsable administratif à la Place du Souvenir Africain, par ailleurs président du Mouvement MUR, Dembélé Hussein Sow, Artiste, expert en communication, Arona Sambe, jeune leader et Léopold Sédar Sankharé, juriste, Assistant de recherche au Cerag.

L'ancien pratiquant et champion d'escrime a conseillé aux élèves de plus se focaliser sur les études et que le sport est avant tout une passion. D'après lui, "au Sénégal, les moyens font parfois défaut, ce qui fait qu'on peut déceler un talent chez un enfant, mais que les parents n'aient pas les ressources nécessaires pour faire vivre à son enfant, son rêve".

Interrogés par les panélistes, beaucoup d'élèves disent vouloir devenir, après les médecins, Policiers et avocats, des "Sadio Mané", en quelque sorte de futurs et très riches joueurs...

Devant un public composé de jeunes et d'élèves, le panéliste Mbagnick Sène est revenu sur la triade Sport-Étude-Culture qui est bien possible au Sénégal, malgré le manque de moyens.