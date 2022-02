Allez les Rois Lions, faites-nous rêver !

Si le Sénégal devenait champion d’Afrique ce dimanche, cela mettrait du baume au cœur des Sénégalais, c’est certain ! Une victoire des coéquipiers de Sadio Mané à la CAN prouverait le talent exceptionnel de nos joueurs, mais cela nous rendrait aussi plus festifs et heureux.

Les Lions de la Teranga vont jouer la finale de la coupe d’Afrique des Nations ce dimanche contre L’Egypte qui a validé son ticket pour la finale en battant le Cameroun, pays hôte, qu’il convient ici de saluer, autant pour sa performance sportive que pour la qualité de son organisation, quoi qu’en disent les « afrosceptiques ».

Belle affiche ! Les Pharaons contre les Lions, Mohamed Salah et les siens défieront le Sénégal de Sadio Mané dans une finale au sommet au stade d’Olembe.

Une question se pose d’ores et déjà en dehors du terrain. Quel impact pour le Sénégal aurait une victoire des Lions à la CAN ? Un sacre des Lions ferait-elle du Sénégal le leader de la croissance en Afrique ? Dans le long terme, la réponse est clairement non, car les tracas du quotidien reprendraient vite le dessus sur cette parenthèse enchantée, mais un impact positif à court terme pour la croissance est tout à fait probable. Quoi qu’il en soit une victoire ajouterait du prestige et de l’autorité à notre pays au moment même où notre président Macky Sall prend la tête de L’Union Africaine.

C’est donc le Sénégal qui est en mission ce dimanche pour recréer du lien social et revaloriser les aspirations du peuple en lui redonnant confiance afin qu’il se projette davantage dans son avenir. Ce sont les enjeux de la démocratie moderne. Aujourd’hui, bien des citoyens n’ont pas confiance en la parole de leurs élus, ni en celle des ministres et des autorités de l’État.

Ce rêve, s’il se réalise, c’est celui d’une étoile qui viendrait illuminer toute une nation. Depuis sa première participation au tournoi, en 1965, le Sénégal ne l’a jamais remportée, malgré deux finales, en 2002 et en 2019.

Aliou Cissé l’a déclaré : « J'ai un groupe extraordinaire, formidable. Ça fait six ans que je travaille avec cette équipe et c'est la première fois, en termes de mentalité et d'état d'esprit, que j'ai un groupe comme ça. Vous le voyez sur les buts, les gars qui sont sur le banc se lèvent comme un seul homme pour venir sur le terrain. C'est la mentalité qu'il nous faut. Les garçons méritent vraiment cette victoire. »

Quel leader politique ne rêverait pas d’une équipe semblable, capable de se lever comme un seul homme motivé et conscient qu’il est capable d’écrire l’histoire ?

Qu’on le veuille ou non, tous ces jeunes talentueux sportifs sont bel et bien la génération « Macky », notre président, qui même s’il ne sait pas toujours leur parler, leur inspire la force et la rigueur d’un père, sûrement un peu trop sévère. Aujourd’hui il est temps que cette génération, décomplexée et libérée remporte le titre et guide tout un peuple vers son premier sacre continental, sur le toit de l’Afrique.

Car non, ce n’est pas que un duel de stars en finale de la CAN entre Mohamed Salah et Sadio Mané qui évoluent au sein du club de Liverpool. Ce n’est pas seulement un match entre deux monstres sacrés du continent. C’est un match contre le meilleur adversaire qui soit certes, mais c’est aussi pour le Sénégal un match contre lui même, qui pourrait tirer tout un peuple vers le haut.

Avec des joueurs de classe mondiale sur le papier, l'un des meilleurs gardiens de but au monde, Edouard Mendy, les meilleurs attaquants et défenseurs de la planète, pour ne citer que Bamba Dieng, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Bouna Sarr, Idrissa Gueye et surtout Sadio Mané, le Roi Lion, Aliou Cissé peut aborder en confiance ce rendez-vous final.

Qu’ils se le disent en tout cas, nous on y croit. Parce que Aliou Cissé est un entraîneur hors pair. Parce que l’effervescence autour de cette équipe grandit et le mouvement de soutien autour des Lions se décuple chaque jour ! Parce que cette équipe, on l’aime. Parce qu'on a envie de faire la fête.

Parce qu’on est fiers d’être des Lions, que l’on soit fan de football ou non, dimanche nous serons tous ensemble derrière notre équipe pour un sacre, espérons-le, qui viendra couronner une génération prometteuse, celle de toute la jeunesse sénégalaise.

Allez les Lions !



Oumou Wane