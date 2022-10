Alioune Tine : « Le ministre de la justice nous a promis de parler des cas des "détenus d’opinion" au chef de l’État »

Après leur rencontre hier avec le ministre de la justice, le fondateur de AfricaJom Center a manifesté son optimisme pour une suite favorable à la situation des personnes en détention depuis quelques semaines. Les noms des 16 détenus que sont : Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, Outhmaan Diagne, Cheikh Oumar Diagne, Papito Kara, Amy Dia, Mor Guèye, Assane Dramé, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndao, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Madické Diop, Abdou Sylla, Bouna Ba et Yaya Cissé ont été listés devant le garde des sceaux Ismaïla Madior Fall qui, selon Alioune Tine, a suscité l’espoir.« Je voudrais saluer l'accueil chaleureux et courtois réservé par le ministre de la justice. Il a bien souscrit à la proposition de décrisper le climat politique », se félicite Alioune Tine qui était accompagné par deux autres membres de sa fondation. Concernant le plaidoyer pour la libération des détenus, « le ministre a promis d'en parler au Président de la République » conclut l’ancien de la Raddho optimiste.