Aliou Sall parle de ses relations avec la famille Wade : «Macky Sall et moi n’avons aucun différend avec Karim Wade... Le Président a été peiné … »

Le maire de Guédiawaye, qui supervisait l’adhésion à l’APR des 97 antennes nationales du mouvement des « Amazones de Karim Wade », dirigé par Mme Ngoné Fall, a eu quelques mots à l’endroit des Wade. Une famille qu’il a côtoyée lors du compagnonnage entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade. Aliou Sall étant lui-même en 2011 chef du Bureau économique au niveau de l'Ambassade du Sénégal en Chine.



« Dieu a fait que ma relation avec Karim Wade était excellente. On se parlait et on travaillait ensemble parce que jetais Chef de mission et lui ministre de la Coopération internationale. Tout le monde savait que les relations entre la Chine et le Sénégal étaient très importantes et j’y jouais un grand rôle », a-t-il d’abord rappelé. « Ce qui a fait que certains ont pensé que je soutenais Karim Wade. Alors que les valeurs républicaines seules m’animaient en tant que haut fonctionnaire qui travaillait exclusivement pour l’Etat », précisera Aliou Sall.



Avant de préciser par la suite n’avoir aucun problème avec le président Wade.



« Je le répète ici, le Président Macky Sall est moi n’avons aucune désaccord avec Karim Wade. On ne lui veut que la paix et le succès. La rupture entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, Macky Sall ne l’avais jamais imaginé. Il ne l’a jamais planifié, et l’a dit dans son livre. C’est l’événement qui l'a le plus peiné dans son parcours politique. Parce que au-delà de tout, il avait une grande loyauté envers le Président Abdoulaye Wade », a-t-il révélé. Le coordonnateur de l’APR à Guédiawaye de laisser entendre même par la suite, que le passage du Président Abdoulaye Wade à la tête de notre pays a été plus que bénéfique.