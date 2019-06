Aliou Sall devrait porter plainte contre El Hadji Hamidou Kassé (Par Thierno Bocoum)

La question des 250 000 dollars qui aurait été virés dans les comptes de Agritrans peut rapidement être élucidées sans que nous ne soyons contraints d’attendre l’aboutissement de l’enquête « fourre-tout » du procureur, sur la gestion de nos ressources naturelles.



1- El Hadji Hamidou Kassé qui a affirmé avoir l’information selon laquelle cette somme de 250 000 dollars aurait été virée dans les comptes de Agritrans devrait pouvoir mettre à la disposition de l’opinion nationale et internationale les preuves de ses affirmations.



2- Aliou Sall qui tient à laver son honneur devrait pouvoir porter plainte contre El Hadji Hamidou Kassé pour sommer dernier de justifier ses affirmations.

Il a, en outre, la possibilité de publier les comptes de son entreprise, dans le cadre du procès pour que l’état des débits et des crédits puissent éclairer l’opinion sur le virement ou non de cette somme.



3- Le Procureur de la république devrait pouvoir s’auto-saisir sur cette question et l’extirper de la notion fourre-tout d’ « enquête sur les allégations et autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers».

C’est une question de corruption alléguée par divers canaux qui pourrait être élucidée par ses soins, en confrontant les différentes déclarations avec les éléments matériels dont il disposera durant l’enquête.



Cette question peut donc être rapidement traitée sans que sa mise en avant ne constitue une diversion qui nous isole des autres questions fondamentales liées à la gestion nébuleuse des contrats de l’Etat avec Pétro-Tim.



Thierno Bocoum