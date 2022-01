Aliou Cissé sur les critiques de Kaba sur la victoire initiale du Sénégal: « je vais lui prêter mes grosses lunettes pour qu’il puisse voir… je ne prête pas d’importance à ses propos »

Sans pour autant verser dans la polémique, le coach des Lions Aliou Cissé a indiqué ne pas prêter d’importance sur les propos de l'entraîneur Guinéen Kaba Diawara, qui avait sur la victoire initiale du Sénégal émis des réserves. « J’ai pas lu les propos de Kaba. On se connait depuis 24 ans, on a eu à vivre de grands moments en tant que footballeur lorsque l’on était au PSG. Je le félicite pour ce qu’il est en train de faire à la tête du Syli. Maintenant cela doit rester dans le cadre du football, la Guinée et le Sénégal c’est deux nations frères. Mais pour nous rien ne nous ébranle sur ce que l’adversaire peut dire » a d’abord dit le coach sénégalais. Il ajoute en indiquant que personnellement sa relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football tout en le taquinant sur la véracité du penalty.



« Nous nous concentrons, l’essentiel c’est le terrain, il a envie de se qualifier en huitièmes, nous aussi. J’ai entendu dire qu’il n’y avait pas de penalty, mais je vais lui prêter mes grosses lunettes peut-être qu’il verra un peu plus l’action (rires). Nous allons nous concentrer sur l’essentiel, faire en sorte que nos joueurs soient en bonne santé parce que c’est surtout cela qui est important. Après les propos de Kaba je n’y prête pas d’importance » dira Cissé.