Aliou Cissé reste optimiste malgré la défaite de ce vendredi : « Le contenu est meilleur que celui contre le Luxembourg »

Lors du point de presse qui a suivi, ce vendredi, la confrontation entre le Sénégal et la Croatie, le coach Aliou Cissé a affiché un optimisme malgré la débâcle des Lions de la Téranga. « Le contenu est meilleur que celui contre le Luxembourg », juge le sélectionneur du Sénégal. « Les garçons ont fait tout ce que je leur avais demandé de faire, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif», ajoute Cissé. Seule ombre au tableau : il a regretté que les Lions n’aient pas pu marquer la balle de break en scorant une deuxième fois au cours de cette rencontre, alors qu’ils menaient par un but à zéro en deuxième période.



« Sur le plan physique on a un peu peiné vers la fin », déplore, par ailleurs, le coach. Ce dernier informe qu’après le match contre la Corée du Sud, on va assister à une phase de régénération dans la Tanière pour faire le bilan et permettre aux joueurs de récupérer.