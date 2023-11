Aliou Cissé : « Les joueurs ont donné le maximum de ce qu’ils pouvaient… »

Le Sénégal a-t-il trop craint la sélection togolaise ce mardi lors de leur match de football ? Absolument pas à répondu Aliou Cissé suite à une question posée en conférence de presse d’après match Togo vs Sénégal ((0-0.) « Peur de quoi ? On a voyagé partout en Afrique. On s’est déplacé partout, le mot peur ne fait pas partie de notre vocabulaire. Il y avait une équipe en face qui était le Togo qui avait des arguments à faire valoir. Nous savions que ça allait être un match difficile, ça n’a pas loupé ça a été un match difficile mais il n’y a pas eu de peur » précise El Tactico.



À la question de savoir si les Sénégalais ont levé le pied au cours de la partie, pour éviter les blessures, Cissé répondra par la négative. Pas question de jeter ses joueurs en pâture.



« Je suis satisfait de l’engagement de mes joueurs. Ils sont très professionnels. Ils quittent leurs clubs pour venir défendre les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Je crois qu'ils ont tout donné dans des périodes où il y a beaucoup de matchs qui s’enchaînent… En plus arriver aujourd’hui avec cette chaleur, et puis un match à l’extérieur. Dans un stade bien rempli avec pratiquement 90 % du public qui était contre nous. Dans ce contexte très difficile, sortir d’ici et partir avec un point c’est bien. On ne peut pas dire qu’ils se sont économisés. Ça fait deux ans que cette équipe Togolaise ne perd pas à domicile ce n’est pas rien. Je ne crois pas que mes joueurs ont levé le pied. Ils ont donné le maximum de ce qu’il pouvait donner » lance un Aliou Cissé très protecteur avec ses Lions.



Par ailleurs, il a reconnu que son équipe s’est laissé submerger en première période avec un bloc Sénégalais pas assez compact…



« Dans l’entre jeu, effectivement on a été un petit peu bousculé en première période. Mais dans l’ensemble je crois que on a su le gérer et rectifier en deuxième période. Il y avait trop d’espace entre notre défense et notre milieu et entre notre milieu et notre attaque. Les joueurs togolais se sont infiltrés dans ce milieu de terrain, notamment le numéro 17 qui a pu toucher les ballons et distiller beaucoup de passes… En deuxième période on a été beaucoup plus compact, plus serré et beaucoup plus fermé. On a pu récupérer les ballons et se projeter. Je pense qu’en deuxième période on pouvait scorer » regrette-t-il.



Mouhamadou Moustapha GAYE