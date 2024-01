Aliou Cissé : « La malédiction du champion est un terme trop fort, on a jamais cru en ça ! »

Alors qu’il répondait à une question posée par un journaliste guinéen lors de la conférence de presse d’information Sénégal versus Guinée, Aliou Cissé, a souligné que le Sénégal avait parfaitement entamé sa coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire et a ainsi pu éviter la fameuse malédiction des champions en titre qui sortaient presque toujours prématurément du tournoi. « La malédiction du champion est un terme trop fort. Je prie Dieu pour que cette malédiction s’éloigne de tous. Ça reste du football. Nous, on a jamais cru en cette malédiction. On a cru en nos forces, au travail, à nos certitudes. Dans le football il faut se concentrer sur l'essentiel a-t-il expliqué