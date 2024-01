Aliou Cissé : « Cette victoire nous donne plus de confiance ! »

El Tactico a fait du Pep Guardiola ce lundi face à la sélection Gambienne. Un succès à la fois rassurant et important pour la suite de la compétition, étant donné que le Sénégal aura en face de lui le 19 janvier prochain, le Cameroun, l’une de ses bêtes noires. Raison de plus, pour que le sélectionneur, Aliou Cissé joue la carte de la prudence et de l’humilité même s’il n’a pas caché son soulagement. « Cette victoire nous donne plus de confiance » a-t-il reconnu après la rencontre.