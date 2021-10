Aliou Cissé : « La génération 2002 reste la référence dans le football sénégalais... »

Le débat entre la meilleure des générations qui se sont succédé en équipe nationale du Sénégal a été relancé ce lundi en conférence d'avant-match Namibie vs Sénégal. Et d'après la lecture faite par l'actuel entraîneur des Lions qui, lui-même, faisait partie de la génération 2002 : "La génération 2002 reste la référence dans le football sénégalais..."

Cependant, il reste persuadé que la génération des Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Kalidou Koulibaly est assez talentueuse pour valoir au peuple sénégalais beaucoup plus de satisfaction...