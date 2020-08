Algérie : La condamnation d’un journaliste à 3 ans de prison ferme irrite les observateurs.

En détention provisoire depuis fin mars, le journaliste indépendant algérien Khaled Drareri a été condamné ce 10 août à trois (3) ans de prison ferme à l'issue d'un procès considéré comme un test pour la liberté d'information et d'expression en Algérie, selon plusieurs médias du pays.



Incarcéré depuis le 29 mars, Khaled Drareni était accusé « d'incitation à attroupement non armé » et « d'atteinte à l'unité nationale » après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation du "Hirak", le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an jusqu'à sa suspension il y a quelques mois en raison de la pandémie de Covid-19, renseigne l’Agence France Presse.



Le 3 août dernier, le procureur avait requis quatre (4) années de prison ferme contre le directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune, qui est aussi correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française Tv5 Monde et pour l'ONG Reporters sans frontières (RSF).



Le verdict de condamnation a surpris plus d’un, notamment Nouredine Benissad, un avocat de son collectif de défense qui le qualifie de ‘’très lourd’’ et qui entend faire appel de la décision.



Du côté des observateurs, la sanction est jugée abusive. « Cette décision soulève le cœur et l'esprit par son caractère arbitraire, absurde et violent. #FreeKhaled » a tweeté le secrétaire général de l’ONG Reporters Sans Frontières, Christophe Deloire, fustigeant une « justice aux ordres » et une « persécution judiciaire ».



La Ligue algérienne des droits de l'Homme (LADDH) relève pour sa part « des poursuites infondées », a confié à l’AFP le président de l’organisation, Me Benissad.



Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, les deux coaccusés de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, deux figures du "Hirak", ont quant à eux écopé chacun de deux (2) ans de prison, dont quatre (4) mois ferme.



Lors de son procès, au cours duquel il est apparu amaigri, Khaled Drareni, âgé de 40 ans, avait rejeté les accusations portées contre lui.

Il avait assuré n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant et avoir exercé son droit d'informer.