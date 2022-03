Aïssata Tall Sall : « je n’ai jamais changé de camp. J'ai toujours été dans celui du pouvoir »

Dans un entretien accordé à jeune Afrique, le ministre des Affaires Étrangères du Sénégal a tenu à clore le débat sur « la transhumance » dont elle fait l'objet. Aïssata Tall Sall est claire et précise : « Je n’ai jamais changé de camp; j’ai toujours été dans celui du pouvoir » fait-elle savoir à nos confrères. « En 2012, j’ai fait partie des artisans de la victoire de Macky Sall. J’ai voté et appelé à voter pour le président » justifie la cheffe de la diplomatie Sénégalaise.

L'avocate avec des arguments, montre son appartenance à la coalition au pouvoir qu'elle n'aurait jamais quitté. Toutefois, elle reconnait avoir eu des avis divergents d'avec le président de la République.

« De 2012 à 2017, j’ai été députée de Benno Bok Yakaar (BBY), la majorité présidentielle. J’ai cheminé avec Macky Sall pendant cinq ans. Les gens qui critiquent de cette manière ne se rappellent pas cela. Quand ils parlent de « transhumance », je considère qu’ils ne s’adressent pas à moi. Il est vrai que j’ai parfois critiqué certaines des actions de Macky Sall, quand je percevais autrement la manière de faire. Aujourd’hui, je suis sa collaboratrice. Mieux que de critiquer, je peux aujourd’hui lui faire part de mes suggestions et proposer mes idées. C’est comme cela qu’il faut le percevoir. Pas autrement », souligne la Cheffe de la diplomatie...